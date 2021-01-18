Более миллиона кубометров снега утилизировали на снегосплавных пунктах после снегопадов в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Свыше миллиона кубометров снега вывезли на столичные снегосплавные пункты и утилизировали после двух сильных снегопадов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, с 14 по 17 января в городе выпало 22 метра снега, что составило более половины месячной нормы осадков. Он рассказал, что на данный момент коммунальные службы столицы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействовали порядка 65 тысяч рабочих и более 11 тысяч единиц спецтехники.

Бирюков объяснил, что сначала были очищены от снега основные магистрали в целях обеспечения бесперебойного транспортного сообщения в городе.

— Сейчас при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий, — уточнил заместитель мэра столицы.

Снег вывозится на снегосплавные пункты, открытые круглосуточно. Всего к работе в зимний период подготовили 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов, заключил он.

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