«Полумрак, кафетерий»: Николаев рассказал подробности знакомства с Пугачевой

Фото: youtube.com / Между нами

Российский композитор Игорь Николаев ответил на вопрос, «откуда он взялся» в жизни певицы Аллы Пугачевой. Он работал в областной Московской филармонии и был художественным руководителем музыкального коллектива «Мы дарим вам песню».

— К одной из съемок на телевидении в студии «Останкино» я переоделся и спустился выпить кофе. Стою модный, мне 19 лет, наверное. Смотрю, заходят две девушки в черных свитерах и кожаных штанах. Они сели за столик. Полумрак, кафетерий, — вспоминает музыкант.

Он обратился к Примадонне и заявил, что он музыкант и хочет попасть на прослушивание к Пугачевой. Николаев не знал о прослушивании, но попал в точку: артистка действительно готовилась к концертам и искала музыкантов.

Николаев пришел на прослушивание со своим другом. По его словам, у них с Пугачевой был контакт, как будто они давно друг друга знали.

Видео опубликовано на YouTube.

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