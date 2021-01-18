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СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Таланта Онурова, который обвиняется в подготовке террористического акта на территории Московского региона и пропаганде терроризма. Об этом в понедельник, 18 января, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Пропаганда терроризма, совершенная с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей») и части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление террористического акта») передали в суд.

Напомним, что 30-летний Онуров был арестован 5 ноября 2019 года. Ему предъявили обвинение в подготовке терактов в Москве, задержанный признал свою вину.

Отмечается, что целью мужчины был поиск сообщников для совместной организации террористического акта в столице. Также он занимался изучением материалов по изготовлению взрывного устройства.

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