Задержанный за подготовку взрыва в Тамбове студент арестован на два месяца

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Студент, задержанный за подготовку теракта в Тамбове, арестован на два месяца. Об этом старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна сообщила в пятницу, 25 декабря.

Ранее ФСБ задержала 17-летнего студента, готовившего теракт с самодельной бомбой в одном из зданий Тамбова. По месту его жительства была найдена инструкция, с помощью которой он собрал взрывчатку. СК полагает, что несовершеннолетний действовал под влиянием неких «деструктивных субкультур».

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В свою очередь Ленинский районный суд Тамбова заключил молодого человека под стражу на два месяца, сообщает РИА Новости.

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