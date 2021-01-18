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«Пиарщик в истерике»: сын Алибасова рассказал об увольнении PR-директора отца
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Пиарщик в истерике»: сын Алибасова рассказал об увольнении PR-директора отца

Анастасия Волоснова

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Родной сын силой удерживает Бари Алибасова дома, сообщил PR-директор музыканта Вадим Горжанкин и адвокат его жены Юлия Вербицкая-Линник. По их словам, с 16 января они не могут выйти на связь с продюсером. Бари Алибасов-младший ответил на их обвинения, рассказал о состоянии отца и увольнении PR-директора.

По словам сына Алибасова, Вадима Горжанкин был уволен из-за превышения своих должностных обязанностей.

— Папа, сами знаете, у меня может быть не в самом адекватном состоянии. Ключевые решения принимать не может. Горжанкин этим воспользовался и начал получать деньги от каналов, продавать видео с папой, в обход кассы студии Бари Алибасова, поделился информацией сын.

PR-директор без ведома сына продюсера организовал очередные съемки со СМИ на квартире Алибасова, что возмутило Алибасова-младшего.

— Поэтому вчера в квартире появилась охрана, и вчера был Горжанкин уволен. Он больше никакого отношения к семье Алибасовых не имеет. Все, что он сейчас делает — это пиарщик в истерике, потому что это был его единственный доход, — заявил сын музыканта.

По его словам состояние Алибасова остается тяжелым. Продюсер уже может сам себя обслуживать или ходить за покупками, но пока не окончательно оправился после отравления «Кротом». Алибасов-младший добавил, что при лучшем раскладе его отец быстро поправится и сможет дальше работать, при худшем — за ним придется ухаживать еще в течение длительного времени.

Появившуюся информацию о беременности массажистки Виктории Полторацкой от Алибасова-старшего сын не смог однозначно прокомментировать. Сыну композитора не известно об отношениях отца. Однако он намерен проверить и эту ситуацию, предполагая, что беременность могла стать новым пиар-ходом Вадима Горжанкина.

— У меня папа человек любвеобильный, тут все, что угодно, может быть. Разные девушки у отца находятся постоянно в квартире. Верность он Лиде не обещал хранить, — уточнил он.

Кроме того, сын Алибасова опроверг слухи о ссорах между Алибасовом и его бывшей женой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

— Они никогда и не ссорились, все ругачки по поводу Лидии — это были происки Горжанкина. Пиар Горжанкина, не согласованный с отцом, и Лидиной дочки, — отметил сын Алибасова.

Алибасов-младший отметил, что Новый год бывшие супруги встретили вместе. Однако сын композитора считает, что Федосеевой-Шукшина изначально выходила за его отца замуж лишь из-за желания получить наследство.

В данный момент Бари Алибасов находится по своей воли у себя дома, где за ним ухаживает сын, уточняет редакция www.5-tv.ru.

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Бари АлибасовсынЛидия Федосеева-Шукшина
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