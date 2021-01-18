Народный календарь. Что нужно сделать 19 января, чтобы найти суженого

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В этот вторник. 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление). Накануне праздника верующие соблюдают строгий пост. Это один из самых древних праздников христианства. Символ воды в Ветхом Завете означает начало жизни. Накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду.

По традиции после молебна и Крестного хода люди окунались в прорубь, чтобы очиститься от грехов и избавиться от болезней. Однако священники напоминают, что без молебна, покаяния и веры купание в Иордани никакой силы не имеет.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 19 января, чтобы найти суженого

Считается, что освященная вода долго хранится и не портится, ее необходимо пить натощак, лечить раны и изгонять нечистую силу. Несколько дней после праздника у церквей можно набрать освященную воду. Есть несколько примет, связанных с водой: ее нельзя набирать больше, чем нужно, не стоит ругаться, пока несешь воду в дом, разбавлять с обычной водой ее тоже не стоит.

Девушки гадали на Крещение. Если кто-то из них внезапно заплачет во время гадания, то расстанется с суженым. Если девушку засватали в канун праздника, она будет счастлива в браке. Пара проживет в мире, если на Крещение жена трижды осыплет мужа снегом. Удачу в любви девушке сулило ныряние в прорубь вслед за мужчинами.

В этот день нельзя давать деньги в долг, чтобы не испытывать нужду весь год, нельзя ставить обувь за порог, чтобы не болеть. Запрещалось выбрасывать мусор в этот день, чтобы не потерять счастье.

Приметы погоды обещали метели в апреле, если на Крещение идет снег, звездная ночь обещает хороший урожай орехов и ягод, а если день теплый и солнечный, хорошая погода будет стоять несколько недель.

101 год назад состоялась закладка памятника Герцену и Огареву на улице Моховой.

В этот день родились американский писатель, поэт Эдгар По, живописец Валентин Серов, певец Влад Сташевский, гимнастка Светлана Хоркина.

Именины отмечают Иван, Ян.

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