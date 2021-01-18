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Такси в Москве смогут оформить разрешение на работу в электронном виде с 25 января
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Такси в Москве смогут оформить разрешение на работу в электронном виде с 25 января

Юлия Ямпольская

Транспорт

Столичные такси смогут оформить разрешение на деятельность в электронном виде с 25 января. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Раньше после подачи заявки нужно было лично прийти в сервисный центр, чтобы забрать разрешение. Теперь его необходимо распечатать.

Кроме того, заявки смогут подавать только зарегистрированные ИП и юридические лица в целях избежания мошенничества. Также заявление на получение разрешения каждый водитель сможет подать в личном кабинете на официальном портале мэра столицы.

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