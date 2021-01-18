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«Манипулируете ребенком»: Илья Яббаров обратился в полицию из-за Алены Рапунцель
Фото: instagram/alenatoffi_official

«Манипулируете ребенком»: Илья Яббаров обратился в полицию из-за Алены Рапунцель

Анастасия Волоснова

Звезды

Бывшие участники «Дома-2» Илья Яббаров и Алена Рапунцель не могут восстановить отношения из-за денег и общего сына Богдана. В итоге бывший избранник Рапунцель решил обратиться в полицию.

По словам мужчины, Рапунцель не дает ему видеться с ребенком. Она просит от Яббарова на содержание сына 10 миллионов, которые мужчина считает слишком большой суммой. Деньги девушка хочет потратить на покупку квартиры.

Бывший участник проекта считает, что его бывшая возлюбленная манипулирует сыном ради собственной выгоды.

— Алена, тебе уже не 15 лет! Мы — взрослые люди, в жизни бывает всякое: не сходятся мнения, идут разногласия. Ты и твоя мама манипулируете ребенком. То ты даешь общаться, то не даешь! То я плохой мужик и плохой отец, то хороший! Вы определитесь уже! Почему вы не можете нормально жить? — возмутился Ябарров.

Мужчина решил обратиться в полицию из-за манипуляций Рапунцель.

— Мы приехали в полицию. Дальше будет жесть, раз не хотят по-хорошему! — предупредил Яббаров.

На данный момент Рапунцель не комментировала случившееся, уточняет StarHit.

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