Психолог рассказала, как школьникам адаптироваться к очному обучению

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— Если на дистанте были все члены семьи и накопилась усталость друг от друга — отдохните. У каждого должно быть один–два часа в день, чтобы побыть в одиночестве и провести это время так, как хочется. Выполнить эту рекомендацию поможет «График жизни». Важно, чтобы он был такой, при котором у каждого члена семьи будет возможность выполнить в срок свои домашние дела и побыть одному, — подчеркнула Вшивкова.

Психолог добавила, что каждая семья может самостоятельно выбрать, насколько жесткий или гибкий график необходимо составить. Чем сильнее ограничения, тем аккуратнее и четче нужно вырабатывать внутри семьи новые правила.

Столичные школьники возобновили очное обучение в школах с 18 января 2021 года, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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