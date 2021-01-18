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Психолог рассказала, как школьникам адаптироваться к очному обучению
Фото: Патимат Абдурахманова

Психолог рассказала, как школьникам адаптироваться к очному обучению

Анастасия Волоснова

Общество

Чтобы адаптироваться к очному обучению после каникул и нескольких месяцев учебы из дома, московским школьникам потребуется около десяти дней. Об этом сообщила педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Ирина Вшивкова.

По словам психолога, взрослые должны поддерживать и контролировать процесс перехода детей на очное обучение. Главным в адаптации является позитивный настрой, считает Вшивкова.

— Школьникам будет необходимо включать «переключатель режимов» — постепенно привыкнуть и перейти с «отдыха» на «работу», — объяснила специалист.

Психолог советует организовать в семье распорядок отдыха, который поможет эффективнее включиться в новый рабочий режим.

— Если на дистанте были все члены семьи и накопилась усталость друг от друга — отдохните. У каждого должно быть один–два часа в день, чтобы побыть в одиночестве и провести это время так, как хочется. Выполнить эту рекомендацию поможет «График жизни». Важно, чтобы он был такой, при котором у каждого члена семьи будет возможность выполнить в срок свои домашние дела и побыть одному, — подчеркнула Вшивкова.

Психолог добавила, что каждая семья может самостоятельно выбрать, насколько жесткий или гибкий график необходимо составить. Чем сильнее ограничения, тем аккуратнее и четче нужно вырабатывать внутри семьи новые правила.

Столичные школьники возобновили очное обучение в школах с 18 января 2021 года, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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