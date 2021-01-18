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Минкультуры РФ проведет ведомственную проверку в Третьяковской галерее
Фото: Анна Быкова

Минкультуры РФ проведет ведомственную проверку в Третьяковской галерее

Юлия Ямпольская

Город
лаврушинский переулок 10Карта всех событий

Министерство культуры России проведет выездную ведомственную проверку в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд в Государственной Третьяковской галерее. Об этом в понедельник, 18 января, сообщается в приказе, который был размещен на сайте Министерства культуры РФ.

Уточняется, что проверка пройдет в период с 20 января по 3 февраля 2021 года.

Выездное мероприятие будет поручено сотрудникам контрольно-ревизионного отдела департамента управления делами — начальнику отдела Калашниковой, а также советнику Игнаткиной.

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