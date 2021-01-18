Эксперт по недвижимости объяснил, как можно обойти новый закон о «белой» аренде

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Минстрой готовит законопроект, направленный на вывод наемных площадей из «серой» зоны. Чем это грозит тем, кто сдает квартиры и тем, кто снимает?

Генеральный директор «Планета Недвижимость» Александр Саяпин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» пояснил, что законопроект имеет и положительные и отрицательные стороны. В первом случае, рынок аренды станет более белым, это плюс.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Ужесточение контроля за арендой квартир

— Негативная сторона заключается в том, что люди всегда уходили от налогов в этой области, сейчас их обязывают платить. Естественно, они будут показывать в договорах неполную стоимость, это логично. Тут, я так понимаю, начнется конфликт интересов. Когда арендаторы будут съезжать, они, скорее всего, или не будут платить, или будут по тем суммам, которые указаны в договорах. Это хорошее начинание правительства может вызвать внутренний конфликт, — объяснил Саяпин вариант, при котором арендодатели смогут обойти закон о «белой» аренде.

Член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости необходима прозрачность:

— Люди, которые сдают недвижимость, должны налоги платить. По оценке Минстроя в «серой зоне» 90 процентов арендодателей, по нашим оценкам – 50 процентов. Государство стремиться поднять процент для дохода в казну. Люди будут пытаться спрятать доход, но нужно стремиться к прозрачному рынку, — отметил эксперт.

По его словам, договоры будут нормализованы и зарегистрированы. Появится реестр договоров аренды и отношения между съемщиком недвижимости и арендодателем будут прозрачными.

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