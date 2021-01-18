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Вдова Бориса Грачевского показала подписчикам фото режиссера с маленьким сыном
Фото: АГН «Москва»

Вдова Бориса Грачевского показала подписчикам фото режиссера с маленьким сыном

Анастасия Волоснова

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Вдова Бориса Грачевского 36-летняя Екатерина Белоцерковская поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией режиссера со своим маленьким сыном Филиппом.

Режиссер умер в больнице 14 января от коронавируса. Белоцерковская тяжело переносила смерть мужа. Во время церемонии прощания жена Грачевского чувствовала себя плохо. По словам ее друзей, девушка находится в предынсультном состоянии и на время поручила заботу о сыне его няне.

Филипп родился в апреле 2020 года и стал единственным общим ребенком Белоцерковской и Грачевского.

Вдова режиссера выложила в сторис фотографию, на которой она с мужем и сыном лежит на кровати. Все трое на снимке сонно и счастливо улыбаются.

Вдова Бориса Грачевского показала подписчикам фото режиссера с маленьким сыномФото: https://www.instagram.com/belotserkovskaia_official/

Екатерина Белоцерковская тяжело переживает утрату, поэтому делится с подписчиками своими эмоциями. Ранее она написала трогательный прощальный пост, посвященный умершему мужу.

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