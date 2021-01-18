Водителей в Москве призвали быть внимательнее в связи с возвращением уроков в школах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее около детских образовательных учреждений в связи с возвращением очных уроков в школах. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что столичные учащиеся с понедельника, 18 января, вернутся в школы и приступят к очному обучению.

В ведомстве уточнили, что после возвращения в учебные заведения дети будут проводить больше времени во дворах и на улицах города, передает ТАСС.

— Поэтому просим водителей быть предельно внимательными вблизи детских образовательных учреждений: снижать скорость при приближении к нерегулируемому переходу и не нарушать правила дорожного движения, — заявили в ЦОДД.

Также Московская железная дорога (МЖД) призвала учащихся соблюдать правила безопасности, а родителей — не оставлять детей без присмотра.

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