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Дмитрий Тарасов проговорился о возможной беременности жены
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Анастасии Костенко / @kostenko.94

Дмитрий Тарасов проговорился о возможной беременности жены

Анастасия Волоснова

Звезды

Дмитрий Тарасов намекнул на беременность своей супруги Анастасии Костенко. Его жена исследует вопрос влияния вакцины от коронавируса на беременных женщин, рассказал футболист в интервью.

Подписчики давно подозревали о беременности Анны Костенко, так как на новых снимках девушка казалась слегка полноватой. Однако сами супруги не подтверждали свои приготовления к появлению нового члена семьи.

В недавнем интервью футболист проговорился, рассказывая о своем отношении к вакцинации.

— Мы говорили об этом с женой. Она вроде бы негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее «за», — приводит Championat.com слова спортсмена.

Тарасов подчеркнул, что им необходимо иметь в виду влияние вакцины на здоровье беременных женщин. Знание всех нюансов прививки сможет переубедить его жену, считает футболист.

На данный момент супруги воспитывают уже двух дочерей. Со своей старшей дочерью от первого брака футболист почти не общается из-за тяжелых отношений с матерью девочки.

Сама Костенко ранее уже говорила, что мечтает о большой семье и будет рада появлению третьего ребенка.

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беременностьДмитрий ТарасовАнастасия Костенко
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