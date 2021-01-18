Число несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах МЖД снизилось на 10,8 процента
— Самыми распространенными причинами детского травматизма на железной дороге являются хождение по путям, в том числе прослушивая музыку через наушники, переход дороги перед приближающимся поездом, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее, проезд на крыше вагона или автосцепке, — объяснили в ведомстве.
Пресс-служба призвала учащихся школ соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.
Из-за возобновления очного обучения специалисты МЖД планируют контролировать соблюдение установленных правил.
— Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным вблизи железной дороги. Совместно с сотрудниками транспортной полиции будут проводиться рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, — отметили в пресс-службе.
Также в 2021 году работники железных дорог посетят более 300 школ и других учебных заведений. Специалисты проведут для школьников уроки безопасности, уточняет агентство городских новостей «Москва».
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