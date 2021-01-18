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Расписание поездов МЦД изменится на станции Тимирязевская на время строительных работ
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Расписание поездов МЦД изменится на станции Тимирязевская на время строительных работ

Анастасия Волоснова

Город

Расписание поездов МЦД-1 изменится на станции Тимирязевская с 19 по 22 и с 28 по 31 января. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в расписание будут внесены изменения из-за строительных работ. На станции Тимирязевская будут ремонтировать подземный вестибюль и тоннель.

Дептранс отметил, что интервалы между поездами будут увеличены в ночные часы с 19 по 22 и с 28 по 31 января.

—В ночь с 19 на 20, с 20 на 21 и с 21 на 22 января с 21:50 до 04:05. В ночь с 28 на 29 и с 29 на 30 января с 22:30 до 5:00. В ночь с 30 на 31 января с 22:30 до 5:50, — уточнило ведомство время изменившегося расписания.

В пресс-службе посоветовали пассажирам планировать свои поездки по графику поездов, с которым можно ознакомиться на сайте или в приложении ЦППК.

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Метроизменение расписанияМЦД-1
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