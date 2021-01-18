«Пандемия убивает не только людей»: писательница Лена Ленина разведется с мужем

Лена Ленина

Писательница Лена Ленина рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте о разводе с шеф-поваром Антоном Игнатовым.

Свадьба 40-летней бизнесвумен с 38-летним мужем состоялась 13 февраля 2020 года. Для многих знакомых и поклонников их брак стал неожиданностью, так как Игнатов не имел никакого отношения к бизнесу и светской жизни.

Однако семья не прожила в браке и года. Лена Ленина сообщила о разрыве с мужем в понедельник, 18 января, этого года.

— Некоторые из вас неделикатно продолжают любопытствовать о личной жизни. Пыталась отмалчиваться и просила не лезть. Но не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию. Пандемия убивает не только людей, — написала Лена Ленина.

Фото: Instagram @lenaleninaofficial

К посту писательница прикрепила свадебное фото с Игнатовым. На праздничной церемонии бизнесвумен была одета в дороге платье Zuhair Murad.

Лена Ленина попросила поклонников проявить тактичность и не тревожить ее лишними вопросами. Подписчики прислушались к просьбе бизнесвумен и поддержали ее в комментариях.

«Ваша жизнь — это ваш выбор»; «Вы стойкая. Люблю и жалею что у меня нет такой подруги»; «Лена, вы для меня стали открытием, желаю вам удачи в новых отношениях» — написали фанаты.

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