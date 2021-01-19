«Супер семья!»: Утяшева и Воля показали кадры с отдыха с детьми

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты восемь лет / Фото: youtube.com

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева и ее муж, комик Павел Воля отдыхают в ОАЭ. На своей странице в соцсети Instagram гимнастка опубликовала видео, на котором все семейство запечатлено на фоне песков в пустыне во время катания на багги.

Сын и дочь пары снова и снова просили родителей покататься на двухместном спортивном авто по пескам пустыни. София возмущалась, что мама не разрешает ехать быстрее, Роберт поддерживал в этом сестру.

В подписи к публикации Утяшева отметила, что такой отдых позволил ей забыть обо всем и просто наслаждаться жизнью.

— Тот случай, когда и родители и дети визжат от восторга одинаково! Все остались довольны, а у меня до сих пор трясутся руки. Это лучший антистресс. На час позабыла обо всем, — написала телеведущая.

Поклонники звездной семьи порадовались вместе с кумирами и написали множество комплиментов.

«Очень классная семья. Однажды слова Паши и Ляйсан изменили мою жизнь. Паша учил позитивно мыслить, а Ляйсан — любить свое тело»; «Обожаю вас. Вы классные, единственные в шоу-бизнесе, на которых приятно смотреть»; «Вы просто супер семья! Всегда приятно за вами наблюдать!» — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, в ноябре звездные супруги отметили восьмую годовщину со дня свадьбы. Эту пару многие считают в шоу-бизнесе самой крепкой. Юморист неустанно признается в любви своей избраннице со сцены. Также он помогает ей воспитывать дочку Софию и сына Роберта и остается с ними, когда телеведущая весь день проводит на работе.

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