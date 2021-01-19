Ученые доказали, что кошки не глупее собак

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Группа специалистов из разных стран мира провела исследование, в котором сравнила интеллектуальные особенности кошек и собак.

Свою работу ученые строили вокруг так называемого теоретического индекса энцефализации — меры размера мозга млекопитающего относительно его массы тела. Оказалось, что у собак данный показать в два раза выше, чем у кошек.

Отмечается, что самым умным животным по этому показателю оказался енот.

Исследователи пришли к выводу, что из-за большего количества нейронов собаки лучше приспособлены к решению сложных задач, чем кошки.

Но исследовательница из Германии Урсула Дике смогла доказать, что плотность нейронов на квадратный миллиметр коры головного мозга у кошек намного выше, чем у собак.

— Это значит, что кошки ничуть не менее обучаемы, чем собаки. Проблема заключается в том, что их сложнее заставить учиться протии воли из-за особенностей темперамента, — сообщила ученый, передает издание «Популярная механика».

Также ученые из Университета Лаваля в Канаде выяснили, что кратковременная память у кошек лучше. Животные лучше запоминают всякого рода последовательности и умеют анализировать ситуацию. Кроме того, кошки лучшие охотники, по сравнению с собаками.

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