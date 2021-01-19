Петр Бирюков: Почти четыре тысячи объектов зимнего отдыха открыто в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве в этом сезоне открыто около четырех тысяч объектов зимнего отдыха — катки, лыжные трассы, места для катания на санках. Как рассказал во вторник, 19 января, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, первыми еще в декабре заработали катки с искусственным покрытием, всего было подготовлено 215 таких ледовых площадок, причем шесть из них впервые открылись для посетителей.

Заммэра подчеркнул, что на новых катках имеется необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

— Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивых отрицательных температур и образования стабильного снежного покрова, — пояснил Петр Бирюков. — Сейчас в городе работают около 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы.

Общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 километров, преимущественно они проходят по территориям столичных парков. Там же располагаются всепогодные трассы, которые обустроены из искусственного снега.

В столице функционируют свыше 1,7 тысячи универсальных площадок для любителей зимних видов спорта, которые находятся во дворах жилых домов и парках.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил о необходимости строго соблюдать эпидемические нормы на объектах зимнего отдыха.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в раздевалках и пунктах проката посетители должны быть в масках и перчатках. На крупных объектах в парках и на фестивальных площадках у всех гостей обязательно измеряют температуру, количество людей контролируется.

Читайте также: Более миллиона кубометров снега утилизировали на снегосплавных пунктах после снегопадов в Москве