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Акцию «Сытый заяц» по подкормке животных во время холодов запустили в Москве
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Акцию «Сытый заяц» по подкормке животных во время холодов запустили в Москве

Ксения Монахова

Город

В Москве стартовала акция Мосприроды «Сытый заяц» по подкормке животных во время морозов. Об этом во вторник, 19 января, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что в рамках акции в городских природных парках устанавливают кормушки для зайцев. Так, каждый посетитель сможет покормить животное.

— На природных территориях Москвы встречаются заяц-беляк и заяц-русак. Для сохранения и увеличения численности популяции этих животных Мосприрода запускает акцию «Сытый заяц». Она продлится до конца зимы, стать ее участниками могут все желающие, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что специальные кормушки были изготовлены из древесных материалов. В холодное время горожане смогут оставить в них овес и сено. Когда станет теплее, к подкормке можно добавить листья и кочерыжки капусты, морковь и яблоки. При этом нужно не забывать вытаскивать из кормушки испорченные продукты.

— Помните, что зайцев нельзя кормить хлебом и сдобой, фруктами, соленым и жареным, арахисом, миндалем и фисташками, — напомнили горожанам.

Помимо этого, зайцам в зимнее время нужна соль. Специалисты призвали вешать у кормушки веточки ольхи, ивы и орешника, которые должны быть вымочены в крепком рассоле и высушены. Такой корм поможет зайцам легче перенести холода, передает агентство городских новостей «Москва».

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