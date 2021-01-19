«Такой милый!»: Тодоренко показала, как поет ее маленький сын

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в соцсетях видеоролик, где ее маленький сын Миша помогает ей исполнить песню из известного советского мультика. Поклонники умилились способностям малыша.

Телеведущая призналась, что несколько раз сама смеясь, пересматривала ролик, на котором малыш вставляет отдельные реплики песни из мультфильма «Летучий корабль». Композицию с маминой помощью мальчик исполнил для своей бабушки.

Знаменитость пересказала диалог, который произошел у них с сыном на тему мультика, и заключила, что «на мир иногда необходимо смотреть глазами ребенка».

Ролик не оставил равнодушными подписчиков Instagram-аккаунта звезды.

«Сладкий пупсик»; «Это чудесный мультик! И прекрасное «поють и мецтают»; «Так мило! Вроде такой маленький, а уже так красиво поет!»; «Так и хочется обнять малыша) Он у вас такой милый!», — отреагировали фолловеры в комментариях.

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