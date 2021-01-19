Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Такой милый!»: Тодоренко показала, как поет ее маленький сын
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Такой милый!»: Тодоренко показала, как поет ее маленький сын

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в соцсетях видеоролик, где ее маленький сын Миша помогает ей исполнить песню из известного советского мультика. Поклонники умилились способностям малыша.

Телеведущая призналась, что несколько раз сама смеясь, пересматривала ролик, на котором малыш вставляет отдельные реплики песни из мультфильма «Летучий корабль». Композицию с маминой помощью мальчик исполнил для своей бабушки.

Знаменитость пересказала диалог, который произошел у них с сыном на тему мультика, и заключила, что «на мир иногда необходимо смотреть глазами ребенка».

Ролик не оставил равнодушными подписчиков Instagram-аккаунта звезды.

«Сладкий пупсик»; «Это чудесный мультик! И прекрасное «поють и мецтают»; «Так мило! Вроде такой маленький, а уже так красиво поет!»; «Так и хочется обнять малыша) Он у вас такой милый!», — отреагировали фолловеры в комментариях.

Читайте также: Сергей Лазарев оправдался за свое отсутствие на премьере шоу «Танцы со звездами»

Регина Тодоренкосынпесня
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Все мнения
О проекте