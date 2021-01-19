Москвич обратился в полицию после оформления ипотеки под гипнозом

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвич обратился в полицию с заявлением о том, что оформил кредит и ипотеку под действием гипноза. Об этом во вторник, 19 января, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Уточняется, что в правоохранительные органы 18 января обратился безработный 66-летний житель столицы. Он рассказал, что 28 октября 2020 года под действием гипноза, находясь в отделении банка на улице Брянской, 5, подписал договор кредитования и ипотечный договор на получение 5,5 миллиона рублей.

Затем 13 ноября мужчина получил в кассе того же банка четыре миллиона и 950 тысяч рублей, после чего отдал деньги неким сотрудникам организации. На сегодняшний день фирма, офис которой, по словам заявителя, располагался на бульваре Энтузиастов, отсутствует.

Добавляется, что по данному факту проводится проверка.

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