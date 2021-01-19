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Задержан подозреваемый в вооруженном похищении трехлетней девочки в Бурятии
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Задержан подозреваемый в вооруженном похищении трехлетней девочки в Бурятии

Юлия Курганова

Происшествия

Полиция в Бурятии задержала 39-летнего ранее судимого мужчину. Его подозревают в похищении трехлетней девочки из ее дома. Об этом сообщается в понедельник, 18 января, на сайте СУ СК по региону.

Согласно предварительной информации, вооруженный пневматическим пистолетом злоумышленник проник в квартиру, пригрозил отцу малышки убийством, после чего вывел ребенка на улицу, посадил в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Следователи выяснили, что мужчина действовал по указанию матери потерпевшей девочки, которая была против проживания дочки с бывшим мужем. После развода ребенок остался жить с папой в одном из поселений Хоринского района Республики Бурятия, а его мама уехала в другой регион. Там она обратилась в суд об определении места жительства дочери с ней.

Но, не дождавшись решения суда, женщина подговорила приятеля похитить девочку у отца. На такси они приехали к дому, где находился ребенок. Мать осталась в машине, а мужчина зашел внутрь, где, угрожая отцу девочки пистолетом, похитил ребенка. После этого злоумышленники поехали в сторону города Улан-Удэ

Вскоре автомобиль с подозреваемым, женщиной и ребенком был остановлен сотрудниками вневедомственной охраны и задержан.

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