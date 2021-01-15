СМИ: Девочку затолкали в автомобиль на севере Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о похищении ребенка на севере Москвы.

По словам очевидцев, в ночь на пятницу, 15 января, двое неизвестных похитили девочку в розовом пуховике и затолкали в машину Hyundai. После этого предполагаемые похитители скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время обстоятельства и причины происшествия выясняются, передает РЕН ТВ.

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