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Россиян предупредили о мошенниках, использующих номер СНИЛС
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили о мошенниках, использующих номер СНИЛС

Виктория Родимкина

Общество

Мошенники с помощью номера СНИЛС могут управлять пенсионными выплатами россиян. С помощью онлайн-заявления они могут перевести средства человека в негосударственный пенсионный фонд и получить за это деньги, сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Он отметил, что не стоит сообщать данные СНИЛС по телефону, кем бы звонивший ни представился.

— Узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от двух до пяти тысяч рублей, — пояснил эксперт.

Злоумышленники используют различные предлоги для того, чтобы узнать номер СНИЛС. Они говорят, что человек получил выплату от государства, но для ее получения нужно предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета.

Сигал добавил, что все действия с документами следует совершать в офисах лицензированных организаций. Вице-президент «Опоры России» также рекомендовал всегда внимательно читать документы перед подписанием и задавать вопросы по непонятным пунктам, передает агентство «Прайм».

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