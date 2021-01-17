Психолог раскрыл популярные схемы мошенничества на сайтах знакомств

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Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский рассказал, как распознать мошенников при общении на интернет-сайтах знакомств, а также дал рекомендации, как поступить в подобных ситуациях.

Как объяснил эксперт, злоумышленники обычно втираются в доверие к собеседникам и под благовидными предлогами пытаются выманить у них деньги. Распространенный прием — рассказать о болезни, своей или близкого родственника, а также пожаловаться на недостаток средств на лечение.

— Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость, — отметил Полянский.

При этом мошенники предложат объяснение тому, почему не могут оплатить лечение самостоятельно — например, из-за проблем с банковским счетом или вложением денег в какой-либо проект. Если собеседник откажется дать денег, мошенник сразу же исчезнет, рассказал специалист.

Не исключен шантаж: мошенник может пригрозить обнародованием переписки или интимных фотографий, если не получит денег, предупреждает Полянский.

Нередки на сайтах знакомств альфонсы и брачные аферисты. Мужчины убеждают женщин в своей идеальности, представляя себя как здорового, богатого и успешного человека. Женщины-мошенницы, напротив, разыгрывают из себя провинциальных простушек, рассказал психолог агентству «Прайм».

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