Эксперты назвали деталь внешности часто изменяющих мужчин

Фото: «Измена» (2006)

Эксперты по языку тела назвали, о каких особенностях характера говорят различные детали внешности. В частности, они рассказали, какой особенностью обладают мужчины, которые чаще всего изменяют.

Так, согласно опросу сайта знакомств, проведенному для состоящих в браке пользователей, которые ищут новые ощущения на стороне, мужчины с большим размером ноги чаще других изменяют своим супругам. А исследователи Лидского университета сообщили, что женщины с широкими бедрами имеют больше половых партнеров.

Также отмечается, что представительницы прекрасного пола с маскулинными чертами лица чаще находятся в долговременных отношениях, а мужчины, как правило, выбирают в качестве любовниц девушек с максимально женственной внешностью.

Кроме того, ученый Миранда Джакомен установила, что в характере женщин с широкими бровями ярче проявляются нарциссические черты.

По данным специалистов медицинского колледжа Jagiellonian, загорелые молодые люди чаще всего ведут здоровый образ жизни, сообщается в издании The Sun.

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