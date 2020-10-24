Плохой знак: какие сны предостерегают от измены мужа

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Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, какие сны предостерегают от измены мужа.

Разбитый бокал

Всем известно выражение: «Дом — полная чаша». Часто разбитый бокал может быть связан с отношениями. В большинстве случаев разбитое стекло, изображенное во сне, используется как символ разбитого сердца, измены и обид, которые вы испытываете или будете испытывать. Сон используется для обозначения того, что романтические отношения не удались по причине вмешательства другой женщины. Положительным моментом является опыт преодоления препятствия в своей жизни болезненным и радикальным способом, на что может указывать разбитый бокал. Вид разбитого стекла указывает на то, что пора двигаться дальше и меняться. Скорее всего, предстоящая измена станет уроком и точкой в отношениях.

Петух

Видеть во сне петуха — плохой знак для замужней женщины. Петухи во сне олицетворяют, конечно, мужественность и постоянную бдительность. Они также представляют людей, которые очень откровенны в своем стиле общения и своих убеждениях. Петух из сновидений в некоторых случаях является символом господства. Он имеет во многом тот же символизм, что и цыплята, но более энергичный и даже агрессивный в отношении жизненных ситуаций. Во сне петух может рассказывать что-то о себе или о ком-то близком вам, что чаще всего является предостережением.

Вино

Видеть во сне винные бутылки, но не иметь возможности пить из них, предвещает спор с партнером из-за того, как он тратит свободное время или деньги. Если во сне разбиваются бутылки с вином, это означает чрезмерное удовлетворение своих желаний и страсти, причем не ваших, а близкого человека. Если вы видите во сне пустой бокал для вина, это значит, что вы слишком сильно возлагали надежды и, вероятно, в ближайшем будущем будете разочарованы. Каждый из этих образов может говорить об измене или о том, что до нее у мужа остается один шаг.

Осы

Осы — насекомые, которые пугают большинство людей. Это группа насекомых, насчитывающая более ста тысяч видов. Хотя есть виды, которые предпочитают жить группами, эти насекомые в основном одиночные существа. Осы вообще не являются хорошим символом во сне. Обычно они символизируют сильные негативные чувства, разногласия, споры, трудности, проблемы, измены и боль. Осы сообщают о проблемах и неприятностях, которые возникают в вашей жизни, и предупреждают, что нужно быть готовыми к таким ситуациям.

Серая крыса

Серая крыса означает, что вас ждет период, когда вы будете достаточно чувствительны и уязвимы. Вполне вероятно, что вы испытаете некоторые разочарования, например, потерю дружбы или прекращение отношений. Причем основополагающим толкованием является именно предательство со стороны близкого человека. Если в вашей совместной жизни накопилось достаточно вопросов, этот сон стоит воспринимать как серьезное предостережение.

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