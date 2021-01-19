Храмовый комплекс планируют возвести в ТиНАО

Фото: Официальная страница храма священномученика Ермогена (Гольяново) в соцсети «ВКонтакте»

Россия, Москва, поселение Новофёдоровское Карта всех событий

Храмовый комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров планируют построить в деревне Пахорке в ТиНАО. Об этом во вторник, 19 января, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 14 января 2021 года приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории с адресным ориентиром: поселение Новофедоровское, деревня Пахорка (ТАО), — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что на выделенной территории будет возведен храм площадью более трех тысяч квадратных метров и высотой не более 50 метров. По информации ведомства, на сегодняшний день данный участок свободен, передает агентство городских новостей «Москва».

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