Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Храмовый комплекс планируют возвести в ТиНАО
Фото: Официальная страница храма священномученика Ермогена (Гольяново) в соцсети «ВКонтакте»

Храмовый комплекс планируют возвести в ТиНАО

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, поселение НовофёдоровскоеКарта всех событий

Храмовый комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров планируют построить в деревне Пахорке в ТиНАО. Об этом во вторник, 19 января, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 14 января 2021 года приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории с адресным ориентиром: поселение Новофедоровское, деревня Пахорка (ТАО), — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что на выделенной территории будет возведен храм площадью более трех тысяч квадратных метров и высотой не более 50 метров. По информации ведомства, на сегодняшний день данный участок свободен, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Новую трассу Середнево — Марьино — Десна откроют летом этого года

Религиястроительство храмановый храм
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Все мнения
О проекте