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Сергей Собянин поздравил с днем рождения актера Михаила Ножкина
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сергей Собянин поздравил с днем рождения актера Михаила Ножкина

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Михаила Ножкина с днем рождения. Актеру исполнилось 84 года. Телеграмма с поздравлениями была опубликована на официальном сайте мэра столицы.

— Многогранный талант, огромная работоспособность и любовь к искусству позволяют вам оставаться одним из самых ярких российских артистов. Фильмы с вашим участием являются гордостью отечественного кинематографа. Ваши проникновенные стихи и песни завоевали сердца миллионов людей, а душевные концерты и творческие вечера обогащают культурное пространство Москвы и других городов России, — написал глава города.

Сергей Собянин также пожелал Ножкину благополучия, бодрости духа и сердечного тепла.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Ножкин — актер, поэт и композитор. Он родился в Москве 19 января 1937 года.

Поэт написал стихи для таких культовых фильмов, как «Сибирячка», «Финист — Ясный сокол», «Бессмертный полк», «Одиночное плавание». В качестве актера ему принес известность дебютный фильм «На два часа раньше», а также роль контрразведчика Павла Синицына в детективах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента».

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