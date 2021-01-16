Сергей Собянин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с днем рождения

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте главы города.

Мэр столицы написал, что благородные киногерои Ланового стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей.

— Каждая роль в спектакле дарит людям незабываемую радость встречи с искусством высочайшего уровня, — подчеркнул Сергей Собянин.

Глава города отметил, что артист является всенародно любимым.

Ранее сообщалось, что Василия Ланового госпитализировали 2 января после того, как были получены положительные результаты теста на COVID-19. Его супруга хоть и заболела, но в госпитализации не нуждалась. Тем не менее Купченко захотела быть рядом с мужем.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в столице. Он начал актерскую деятельность во время учебы в Театральном училище имени Бориса Щукина. В 1954 году, будучи студентом, артист снялся в первом фильме «Аттестат зрелости», а через два года сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин».

Известность артисту принесли роли в фильмах «Алые паруса», «Коллеги», «Иду на грозу», «Война и мир», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных», «Странная женщина», «Барышня-крестьянка».

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