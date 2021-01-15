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Стало известно о состоянии Василия Ланового и Ирины Купченко
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии Василия Ланового и Ирины Купченко

Никита Абрамов

Звезды

Народный артист СССР Василий Лановой вместе со своей женой, актрисой Ириной Купченко, продолжают находиться в больнице, так как решение об их выписке еще не приняли. Об этом в пятницу, 15 января, рассказал директор Театра Вахтангова Кирилл Крок.

— В понедельник будет только какое-то решение — что их выписывают или нет. Они будут в больнице. Как бы не хуже — и это уже ценно, — рассказал Крок Интерфаксу.

Ланового госпитализировали 2 января после того, как были получены положительные результаты теста на COVID-19. Его супруга хоть и заболела, но в госпитализации не нуждалась. Тем не менее Купченко захотела быть рядом с мужем.

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Василий Лановойгоспитализациякоронавирус
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