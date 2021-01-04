Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 4 января, сообщила дочь актера Ксения.

— Да, он в больнице, — рассказала девушка корреспонденту «Вечерней Москвы».

По словам дочери Олега Басилашвили, состояние артиста оценивается как нормальное. Информации о том, сколько времени актер проведет в больнице, нет, сообщает РЕН ТВ.

СПРАВКА «ВМ»

Олег Басилашвили — известный советский и российский актер театра и кино. С 1959 года служит в Большом драматическом театре (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. Играл знаковые роли в таких кинолентах, как «Служебный роман» и «Мастер и Маргарита».

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