Астрологи объяснили, как разбогатеть каждому знаку зодиака

Кадр из фильма «Зачинщики», 2016, Michaels-Goldwyn

Астрологи рассказали, на что делать ставку представителям разных знаков зодиака для того, чтобы обрести финансовую свободу.

В частности, для обогащения Овнам нужно просто оставаться собой. Деньги придут, если представители этого знака будут следовать собственным порывам и интуиции.

Тельцам, желающим разбогатеть, рекомендуют следовать четкому плану. Также успешной может оказаться и реализация полезных продуктов.

Состояние Близнецов зависит от успеха их общения. Расширение контактов и ставка на сервис принесут плоды незамедлительно.

Ракам в деле обогащения поможет психологическое чутье и эмоциональный настрой. Им следует настроить на правильный лад партнеров и клиентов.

Львам стоит сконцентрироваться на своей способности оказывать влияние на людей. Грамотное манипулирование другими окажется выгодным для всех. Главное, не продешевить.

Секрет обогащения Дев — долгий и качественный труд. Им посоветовали быть практичными и не идти на поводу у иллюзий.

Весам стоит проявить свои дипломатические способности. Финансовый результат в их случае будут предварять успешные переговоры.

Страстным и скрытным Скорпионам важно не размениваться по мелочам. Им смело можно замахиваться на большой куш.

Козерогам следует методично следовать намеченной цели. Только это принесет им материальный достаток.

Водолеям нужно делать ставку на нестандартный подход. Их развитая интуиция не подведет и в финансовом плане.

Рыбы, у которых отношения с деньгами развиваются из крайности в крайность, могут навести порядок в финансовых делах, если не станут слушать чужих советов, сообщает Нoroscopes.rambler.ru.

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