Росреестр зарегистрировал в Москве более 20 тысяч договоров купли-продажи

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В декабре 2020 года в Москве было зарегистрировано более 20 тысяч договоров купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по столице.

За декабрь прошлого года было осуществлено 20 128 договоров на рынке вторичного жилья. Этот показатель на 18 процентов превысил количество сделок в предыдущем месяце и на 27 процентов увеличился по сравнению с декабрем 2019 года.

— Обычно замедленный и неторопливый вторичный рынок жилья в 2020 году показал быструю ответную реакцию на вызванные пандемией процессы, в том числе на рынке столичной недвижимости. В частности, после введения программы льготного кредитования вслед за новостройками выросли продажи квартир в готовых домах — в июне динамика составила 122 процента. Покупательскую активность также стимулировали низкая доходность по депозитам и ослабление рубля, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, ажиотаж сделок на рынке вторичного жилья традиционно приходится на декабрь. Это позволило зарегистрировать рекордное за последние девять лет число договоров купли-продажи, добавил Майданов.

Четвертый квартал 2020 года стал рекордным по количеству договоров на вторичном рынке: Росреестр зарегистрировал 55 633 перехода прав. Это превышает показатели предыдущего сезона на 34 процента.

Во втором квартале 2020 года было зарегистрировано меньше всего договоров. Особенно снизилось число сделок в период сложной эпидемической обстановки в столице с апреля по май.

Всего за 2020 год Росреестр зарегистрировал 148 946 сделок на рынке вторичного жилья. Это число на два процента выше, чем в 2019 году, когда было оформлено 145 636 договоров купли-продажи жилья.

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