Правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Кашёнкин Луг Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси в Москве. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу.

Сообщается, что в отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении. По словам 35-летнего водителя такси, он прибыл на улицу Кашёнкин Луг по заказу одного из четырех его пассажиров.

Когда машина остановилась, один из сидевших сзади накинул на шею таксиста ремень. В свою очередь пассажир, сидящий впереди, стал угрожать похожим на нож предметом и вытащил из кармана куртки пострадавшего документы и примерно восемь тысяч рублей. После случившегося злоумышленники скрылись с места преступления.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых на территории Северо-Западного административного округа. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, — рассказали в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).Подозреваемые заключены под стражу. Продолжаются поиски еще одного злоумышленника.

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