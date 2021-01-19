Уголовное дело о халатности возбудили после гибели человека под лавиной на Домбае

Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ

Уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной, сошедшей в поселке Домбай 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике во вторник, 19 января.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-следственная группа участвовала в спасательной операции на горе Мусса-Ачитара. Под снежной массой было обнаружено тело мужчины.

В рамках расследования уголовного дела будут допрошены свидетели и очевидцы случившегося, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы на Домбае возобновили.

Сход лавины на Домбае

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии 18 января произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от 4 до 12 человек. По данным МЧС России, спасатели извлекли одного погибшего. Спасательные работы были завершены 18 января в 21:00 из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки после схода снежной лавины в поселке Домбай.

Читайте также: Не выходивших на связь четырех человек нашли после схода лавины в Домбае