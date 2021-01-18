Глава СК РФ поставил на контроль проверку после схода лавины в Домбае

Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки после схода снежной лавины в поселке Домбай. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили на сайте СК РФ.

Кроме того, стало известно, что на данный момент поисково-спасательные работы завершили из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий.

Ранее на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от четырех до 12 человек.

Позже стало известно, что МЧС России планирует увеличить группировку спасателей на месте схода лавины в Домбае более чем в три раза. Для поиска пострадавших привлечено 172 спасателя.

Читайте также: Один человек погиб при сходе лавины на Домбае