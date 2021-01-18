Один человек погиб при сходе лавины на Домбае

Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ

Спасатели извлекли тело одного погибшего из-под снежных завалов после лавины, сошедшей на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 18 января.

Ранее на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от четырех до 12 человек.

Позже стало известно, что МЧС России планирует увеличить группировку спасателей на месте схода лавины в Домбае более чем в три раза. Для поиска пострадавших привлечено 172 спасателя.

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