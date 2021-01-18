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«Были слышны выстрелы»: очевидцы рассказали о сходе лавины на Домбае
Фото: krk.sledcom.ru

«Были слышны выстрелы»: очевидцы рассказали о сходе лавины на Домбае

Рафаэль Залян

Происшествия

При сходе снежной лавины были слышны взрывы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил очевидец случившегося Петр Шутов, который в это время как раз спускался с горки вместе с друзьями.

— Я отчетливо помню, когда спускались с приятелями с горы, мы услышали порядка трех взрывов. Как-будто кто-то из ружья стрелял. И примерно через 20 минут сошла лавина, — отметил Шутов. Он также подчеркнул, что в настоящее время поиски людей продолжаются. Спасатели надеются найти всех, кто мог оказаться под снежными завалами, до наступления темноты. Представителям экстренных служб помогают в том числе и неравнодушные граждане, приехавшие на отдых.

В свою очередь, еще один свидетель случившегося Нурлан Ибрагимов отметил, что спасателям уже удалось достать нескольких пострадавших.

— Я буквально полчаса назад общался с владельцем пункта проката в Домбае, где сошла лавина. Он сообщил, что двух человек уже вытащили из-под снега. А поиски остальных продолжаются, —рассказал собеседник «ВМ».

Ранее на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от четырех до 12 человек. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Позже стало известно, что МЧС России планирует увеличить группировку спасателей на месте схода лавины в Домбае более чем в три раза. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают более 50 человек. Для поиска пострадавших будет привлечено 172 спасателя.

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МЧСспасателилавина
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