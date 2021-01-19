Не выходивших на связь четырех человек нашли после схода лавины в Домбае

Фото: 24.mchs.gov.ru

Четырех человек, которые не выходили на связь в Домбае Карачаево-Черкесии после схода лавины, нашли живыми. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян.

— Ранее четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены, — сказал он на видео в Instagram-аккаунте ведомства.

Шахбазян добавил, что был завершен обход гостиниц в Домбае, все постояльцы находятся в номерах.

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от четырех до 12 человек.

Позже стало известно, что МЧС России планирует увеличить группировку специалистов на месте схода лавины на Домбае более чем в три раза. Для поиска пострадавших привлечено 172 спасателя. По информации ведомства, одного погибшего извлекли спасатели.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки после схода снежной лавины в поселке Домбай.

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