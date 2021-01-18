Два человека пропали после схода лавины на Домбае

Фото: МЧС

После схода лавины в Карачаево-Черкесии пропали два человека. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от четырех до 12 человек.

Позже стало известно, что МЧС России планирует увеличить группировку специалистов на месте схода лавины на Домбае более чем в три раза. Для поиска пострадавших привлечено 172 спасателя. По информации ведомства, одного погибшего извлекли спасатели.

— Устанавливается местонахождение двух человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки после схода снежной лавины в поселке Домбай.

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