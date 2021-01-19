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Поисково-спасательные работы возобновили в поселке Домбай после схода лавины
Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ

Поисково-спасательные работы возобновили в поселке Домбай после схода лавины

Виктория Родимкина

Происшествия

Спасатели в Карачаево-Черкесии возобновили работы по поиску людей в поселке Домбай, где 18 января сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник, 19 января.

— Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. Всего привлечено 233 человека, 28 единиц техники, — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, ширина сошедшей лавины составляет 100 метров, ее глубина — до пяти метров. По словам источника агентства, снежная масса частично повредила здание кафе и разрушила два пункта проката горнолыжного инвентаря.

Видео: Telegram-канал «Mash»

Напомним, 18 января на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от 4 до 12 человек. По данным МЧС России, спасатели извлекли одного погибшего. Спасательные работы были завершены 18 января в 21:00 из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки после схода снежной лавины в поселке Домбай.

Ранее по теме: Не выходивших на связь четырех человек нашли после схода лавины в Домбае

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