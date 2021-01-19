Специалисты Роскачества проверили бутилированную воду

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Специалисты Роскачества проверили бутилированную питьевую воду и обнаружили признаки фальсификата у более чем четверти образцов. Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 19 января.

В исследовании поучаствовали питьевая природная вода, обработанная, минеральная столовая, лечебная и лечебно-столовая вода. Всего было проверено 206 торговых марок.

Продукция была закуплена в семи федеральных округах России. Исследования проводили по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.

— У 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, — уточнили в сообщении.

При этом шесть торговых марок не соблюдают действующий техрегламент ЕАЭС. Кроме того, половина товаров содержит этикетку, которая может ввести в заблуждение покупателя.

Роскачество сообщило, что обнаруженных проблем с водой множество, однако в целом вода является безопасной для употребления.

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