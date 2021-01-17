Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон

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В определенных ситуациях подключение смартфона к зарядному устройству опасно, даже если батарея гаджета полностью разрядилась. О таких случаях рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, нельзя ставить смартфон заряжаться, если его батарея вздулась. Не следует подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами и нагрелся, а также если устройство намокло.

Не рекомендуется использовать «неродные» зарядные устройства, особенно дешевые.

Кузьменко отметил, что если смартфон стал быстрее разряжаться либо перестал заряжаться совсем, нужно проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Не исключено, что проблемы возникли из-за какого-то нового приложения, а не самой батареи.

Если смартфон роняли либо используют гаджет в течение долгого времени, аккумулятор может быть поврежден или сильно изношен. Это также приводит к проблемам с зарядкой телефона.

Эксперт подчеркнул, что в таких случаях необходимо обратиться в специализированные мастерские, поскольку использовать смартфон с неисправным аккумулятором небезопасно, сообщает агентство «Прайм».

Ранее были названы опасные приложения для смартфонов, которые следует удалить.

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