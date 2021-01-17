Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон
Фото: pixabay.com

Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон

Татьяна Плотникова

Общество

В определенных ситуациях подключение смартфона к зарядному устройству опасно, даже если батарея гаджета полностью разрядилась. О таких случаях рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, нельзя ставить смартфон заряжаться, если его батарея вздулась. Не следует подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами и нагрелся, а также если устройство намокло.

Не рекомендуется использовать «неродные» зарядные устройства, особенно дешевые.

Кузьменко отметил, что если смартфон стал быстрее разряжаться либо перестал заряжаться совсем, нужно проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Не исключено, что проблемы возникли из-за какого-то нового приложения, а не самой батареи.

Если смартфон роняли либо используют гаджет в течение долгого времени, аккумулятор может быть поврежден или сильно изношен. Это также приводит к проблемам с зарядкой телефона.

Эксперт подчеркнул, что в таких случаях необходимо обратиться в специализированные мастерские, поскольку использовать смартфон с неисправным аккумулятором небезопасно, сообщает агентство «Прайм».

Ранее были названы опасные приложения для смартфонов, которые следует удалить.

Читайте также: Эксперты рассказали о последствиях сна рядом со смартфоном

смартфоныгаджетысоветы экспертов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте