Названы опасные приложения для смартфонов, которые следует удалить

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Пользователям смартфонов назвали ряд опасных приложений, которые лучше удалить с гаджетов. Их список опубликовало издание Forbes со ссылкой на специалистов по IT-безопасности из компании Check Point.

Так, в список опасных приложений попали Google Play Service, SecurIt, Settings, Axgle, AppleProtect, Buzz, Wifi Pasword Cracker, Idea Security, Service и wallpaper girls.

Эксперты утверждают, что эти приложения могут быть носителями вредоносного трояна Rogue, который предоставляет злоумышленникам контроль над зараженным смартфоном и позволяет получать личные данные пользователей — фото, информацию о местоположении, контакты и переписку.

Также с помощью трояна преступники могут звонить и отправлять сообщения с устройств жертв, делать снимки экрана, удалять файлы и устанавливать приложения. Rogue еще предоставляет злоумышленникам доступ к микрофону и камере на гаджете.

Пользователям, которые обнаружили на своем телефоне одно из данных приложений, посоветовали немедленно удалить его, а потом установить надежный антивирус.

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