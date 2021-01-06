Кабмин утвердил список российских программ для предустановки на гаджеты

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Правительство Российской Федерации утвердило список программ для предустановки на продаваемые в стране гаджеты. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 6 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

В список для переустановки на продаваемые в России смартфоны и планшетные компьютеры вошли «Яндекс. Браузер», «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, голосовой ассистент «Маруся», Новости Mail.ru, OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, «Госуслуги»,« МойОфис Документы», Kaspersky Internet Security, «Applist.ru». Приложение «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» будет доступно для стационарного оборудования. Документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее правительство Российской Федерации утвердило требования по безопасности для столичных железнодорожных объектов.

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