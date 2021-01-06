Кабмин утвердил правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

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Правительство Российской Федерации утвердило правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Соответствующее постановление опубликовано в среду, 6 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, реализация первого этапа суперсервиса осуществляется государственными образовательными организациями высшего образования. Федеральными органами исполнительной власти, которые несут ответственность за обеспечение реализации функционала суперсервиса, являются Министерство науки и высшего образования России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Кроме того, в постановлении прописаны задачи сервиса. Он позволит университетам в единой системе указать все необходимые для поступления данные.

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