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Кабмин утвердил правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Кабмин утвердил правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Кирилл Николаев

Образование

Правительство Российской Федерации утвердило правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Соответствующее постановление опубликовано в среду, 6 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, реализация первого этапа суперсервиса осуществляется государственными образовательными организациями высшего образования. Федеральными органами исполнительной власти, которые несут ответственность за обеспечение реализации функционала суперсервиса, являются Министерство науки и высшего образования России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Кроме того, в постановлении прописаны задачи сервиса. Он позволит университетам в единой системе указать все необходимые для поступления данные.

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