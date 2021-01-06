Кабмин утвердил требования по безопасности для железнодорожных объектов Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Правительство Российской Федерации утвердило требования по безопасности для столичных железнодорожных объектов. Соответствующее постановление опубликовано в среду, 6 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Требования по безопасности также относятся к грузовым и пассажирским станциям Московских центральных диаметров (МЦД). В частности, они распространяются на участки Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск, Крюково — Раменское, Апрелевка — Железнодорожная.

Ранее правительство РФ утвердило правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

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